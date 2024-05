Baseball Serie A. È doppietta Palfinger. Poviglio si arrende

La Palfinger Reggio Emilia fa doppietta nella prima giornata di ritorno di Serie A sul diamante di Codogno e allunga in vetta al proprio girone: senza storia il primo match, con un 7-0 che non lascia spazio a recriminazioni, grazie ad un singolo da due punti di Rodriguez nel terzo inning e un settimo da 5 grazie alle valide di Robles, Rodriguez, Tejada e Segreto.

Più combattuta gara-2, con Madan protagonista sul monte di lancio grazie a 11 strikeout su 7 riprese e ben 4 valide da Saenz, che regalano ai compagni il 3-1 finale.

Il duplice successo permette alla squadra di Biagini di consolidare il proprio primato: la coppia composta dal già citato Codogno e dalla Catalana Alghero, che occupano la seconda piazza, è ora distante 3 vittorie.

L’8 giugno, dopo la sosta, appuntamento in trasferta contro i Grizzlies Torino, fanalino di coda del torneo.

Poviglio. Nel girone B la Platform-Tmc Poviglio si arrende due volte alla capolista Camec Collecchio: dopo aver condotto per 5-1, i bianco-blu subiscono la rimonta ducale nel quarto inning (6-5), prima dell’allungo deciso fino al 21-5 finale, punteggio in parte bugiardo e condizionato anche da 7 punti subiti in un classico ultimo inning in cui ha funzionato tutto agli avversari e nulla a Castillo e compagni.

Per i padroni di casa non c’è gloria nemmeno nella rivincita, quando Collecchio si impone 4-0 nonostante la buona prova di Medina, che ha prevalso per numeri di strike out sul rivale Gongora (12-9) senza tuttavia che i compagni riescano a sfruttare le poche occasioni concesse dal pitcher avversario.

La Platform-Tmc scivola così al quarto posto del raggruppamento, ad una vittoria da Milano (che però deve recuperare due gare) e nel prossimo turno farà visita a Verona, secondo della classe.

d.r.