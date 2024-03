Baseball serie a. Ecco le prime sfide di San Marino e del New Rimini

Aprile, per lo meno in Italia, è il mese del baseball. La nuovissima Serie A, nelle intenzioni differente da quella precedente ma con alcuni accorgimenti che non hanno fatto contenti proprio tutti, scatta nel terzo weekend del mese con le partite dei gironi B, C, D ed E. New Rimini, inserito nel girone C assieme a Cagliari, Crocetta, Padova, Ronchi dei Legionari e Rovigo, partirà in trasferta. Sabato 20 aprile, alle 15 e alle 20, doppia partita a Parma sul campo del Crocetta, mentre per il debutto casalingo bisognerà aspettare la settimana successiva, con doppia gara il 27 con Rovigo (playball sempre alle 15 e alle 20). San Marino, nel gruppo A con Bologna, Parma, Macerata, Bbc Grosseto e Bsc Grosseto, partirà con la gara casalinga di venerdì 26 aprile con l’Hotsand Macerata (ore 20), poi sabato 27 doppia gara nelle Marche, sempre contro l’Hotsand. Le prime sei squadre, le cosiddette teste di serie, giocheranno ogni weekend tre gare da 7 inning. Le altre, quelle di tutti gli altri gironi, 2 gare con nove riprese canoniche. Le vincenti dei raggruppamenti B, C, D ed E giocheranno due spareggi playoff, con le vincenti ad accedere ai quarti di finale. Le perdenti delle stesse sfide, invece, se la vedranno con quinta e sesta del gruppo A, sempre con due posti in palio per i quarti di finale playoff. C’è chiara competitività fin da subito nel girone A, ma anche una probabilità altissima di accedere ai quarti di finale. A meno che alcune sorprese provenienti dal basso non facciano tanta strada.