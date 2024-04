Baseball serie a. Esordio per il Godo contro l’Athletics

Finalmente si fa sul serio. Dopo i test match di preseason, da oggi gli home run varranno davvero: alle ore 15 al "Casadio" il Godo affronta, per la prima giornata del girone D di serie A, l’Athletics Baseball. Il lancio inaugurale sarà effettuato dal presidente della RegioneStefano Bonaccini. Questa sera, poi, alle ore 20 si disputerà la seconda gara del weekend, quella senza vincoli per i lanciatori: sarà l’occasione per i tifosi e gli appassionati per vedere all’opera il nuovo lanciatore cubano di Godo Abel Campos Carrazana. Girone D. Godo-Athletics (ore 15 e ore 20); Nettuno 1945-Padule (ore 15 e ore 20). Domani: Fiorentina-Nettuno (ore 11 e ore 15).

u.b.