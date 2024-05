Baseball serie A. Godo al Casadio contro i Lupi toscani

Dopo la doppia sconfitta, rimediata a Nettuno, il Baseball Godo torna oggi (ore 15 e 20) sul diamante amico del "Casadio" per l’ultimo turno di andate e affrontare la terza forza del campionato, Lupi Auto Fiorentina, formazione in grado di vincere comunque 5 partite sino ad ora, sconfitta anche se non dominata (2-0 e 4-2), dalla corazzata Nettuno. Dunque, un avversario impegnativa per i ravennati, soprattutto per continuare a puntare al primo, l’unico che consentirà il passaggio ai playoff scudetto. Il primo lancio sarà affidato al sindaco di Russi, Valentina Palli, ritenuta dalla società fondamentale per la rinascita dopo la devastante alluvione di un anno fa. Programma girone D (5º weekend): Godo-Fiorentina (ore 15 e 20). Domani (ore 10 e 15): Lions Dolphins Nettuno-Nettuno 1945 Athletics-Padule. Classifica: Nettuno 1945 (8-0) 1.000; Godo (6-2) .750; Fiorentina (5-3) .625; Athletics (3-5) .375; Lions Dolphins Nettuno (2-6) .250; Padule (0-8) 0.