Baseball serie a. Godo, sfida da brividi contro la big Nettuno. Trasferta in programma oggi alle 15.30 e 20

Prima sfida di alto livello per il Baseball Godo che oggi giocherà (ore 15,30 e 20) allo "Steno Borghese" contro il Nettuno 1945, la più forte ed esperta delle due formazioni laziali che arrivano dalla cittadina, una delle culle del baseball nostrano. Le due formazioni guidano la classifica del girone D a punteggio pieno e, dunque, comunque vada, qualcosa cambierà in vetta.

I romani sono, probabilmente, l’ostacolo più importante per Godo, sulla via del primo posto, ovvero l’unico che consente il passaggio ai playoff.

Nettuno 1945 arriva dall’importante doppietta in trasferta contro la Fiorentina, sulla carta il terzo incomodo a questo dualismo. La squadra è molto esperta con giocatori di grande spessore, come Paolino Ambrosino, biscudettato con la Fortitudo Bologna una decina di anni fa.

Faranno la differenza, come sempre i lanciatori partenti: Galeotti e Cambos per i romagnoli, Ciarla e Silva Nolasco per i laziali, autore di 41 strike out in quasi 23 inning, a fronte di appena 14 valide subite, più o meno 1 ogni 2 inning. Il Godo vuole stupire e strappare uno scalpo importante a una formazione di primo piano quale è il Nettuno 1945.

Girone D (4º weekend: Nettuno 1945-Godo (ore 15,30 e 20); Padule-Lions Dolphins Nettuno (ore 15,30 e 20).

Queste invece le gare in programma nella giornata di domani: Fiorentina-Athletics (ore 10 e 15,30). Classifica: Nettuno 1945, Godo (6-0) 1.000; Fiorentina (4-2) .667; Athletics (2-4) .333; Padule, Lions Dolphins Nettuno (0-6) 0.

u.b.