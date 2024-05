Baseball serie A. Godo, weekend al Casadio . Arrivano i toscani del Padule

Torna sul diamante di casa il Baseball Godo per il terzo weekend del girone D di serie A. Infatti, oggi (doppia gara ore 15 e 20) al "Casadio" arrivano i toscani del Padule, ancora a zero vittorie in campionato ma avversari da non prendere sottogamba. La squadra di Sesto Fiorentino, infatti, può contare su alcune individualità di spicco come, ad esempio, lo svedese 25enne Leonard Nils Erik Backstrom già autore di 1 fuoricampo e di 5 valide con una media battuta di .357 ma estremamente produttiva in termini di basi poi regalate ai compagni. Prima base nella gara dei lanciatori nostrani e catcher in quella libera, bazzica da un paio di anni nelle formazioni della Penisola e nel 2022 ha ottenuto la tripla corona in serie B: miglior battuta, miglior fuoricampista e miglior giocatore per punti battuti a casa. Godo cercherà di fare doppietta contando sui suoi ottimi partenti Matteo Galeotti e Abel Campos, implacabile nella gara dei lanciatori liberi con 20 strike out in due apparizioni. E anche questa volta, dopo il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, il primo lancio sarà effettuato da un grande personaggio del mondo del baseball, ovvero il pitcher Alessandro Maestri, cresciuto nel San Marino (dove ha anche chiuso la carriera), poi per 5 anni negli Usa e giramondo del diamante. Girone D (3º weekend: Godo-Padule (ore 15,30 e 20,30); Lions Dolphins Nettuno-Athletics; Fiorentina-Nettuno 1945.

Classifica: Nettuno 1945, Godo, Fiorentina (4-0) 1.000; Padule, Lions Dolphins Nettuno, Athletics (0-4) 0.

u.b.