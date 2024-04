Baseball serie A - Il presidente Bonaccini lancia la prima palla nell’impianto recuperato dopo l’alluvione. Il Godo parte con il piede giusto: stesa Bologna

Godo

8

Bologna

3

GODO: A. Casadio lf (0/2), Servidei 3b (1/4) (M. Casadio), Tanesini cf (1/3) (D. Meriggi 0/1, Minghelli Radolovich), G. Meriggi rf (2/5), Sabbatani c (2/4), Piumatti dh (3/5), Monari 1b (0/4), Orselli 2b (1/4) (Scudellari), Laghi ss (1/1) (Geminiani).

ATHLETICS BOLOGNA: Del Priore 2b (0/4) (L. Montanari ph 0/1), Ma. Monda c (2/5), Errico 3b (1/5), A. Montanari cf (1/4), Sarita Martinez lf (0/3), Mi. Monda 1b (1/3), Vignali rf (0/4), Pancellini dh (1/3), Accorsi ss (0/2).

Successione: Godo 050 001 20X = 8 bv 11 e 5. Bologna 000 000 003 = 3 bv 6 e 2.

Lanciatori: Galeotti (w) rl 6.0 bvc 4 bb 1 so 3 pgl 0; Focchi rl 2.0 bvc 0 bb 2 so 4 pgl 0; Galli rl 1.0 bvc 2 bb 1 so 1 pgl 18. Nepoti rl 4.0 bvc 5 bb 6 so 6 pgl 11,25; Giorgi rl 3.0 bvc 4 bb 2 so 1 pgl 6; Corradin rl 1.0 bvc 2 bb 0 so 2 pgl 0.

Porta fortuna al Godo, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: dopo il suo lancio inaugurale (il campo era stato devastato dall’alluvione), la squadra ravennate travolge gli Athletics Bologna 8-3 nella prima partita della nuova stagione. Gara1 inizia subito benissimo per Godo: già nel 2º inning gli uomini di Iday Abreu Ruiz trovano 5 punti. Sabbatani apre le danze con un singolo al centro, imitato da Piumatti. Pur con 2 eliminati, Sabbatani ruba la base e realizza il punto. Il singolo di Servidei porta a punto Piumatti, seguito da Servidei dopo il singolo di Meriggi. Godo sale poi sino all’8-0 prima dei 3 punti conquistati dai bolognesi nell’ultimo inning.

u.b.