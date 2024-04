Baseball Serie A. Leon e Crepaldi subito dominanti: l’UnipolSai piega Grosseto

Comincia nel migliore dei modi il campionato di baseball di serie A per la Fortitudo UnipolSai di Lele Frignani. Al Gianni Falchi matura una doppietta: successo all’esordio, 7-1 (decidono i fuoricampo di Helder, Liberatore e Martina) e 6-0 nel secondo, sempre con la Big Mat Grosseto. All’esordio, al lancio, il vincente e Jefrem Leon, ben supportato da Federico Robles. Nel secondo confronto (vincente Filippo Crepaldi, chiusura affidata al sempre più affidabile Alex Bassani) i maremmani fanno tanta fatica. Due valide per Riccardo Bertossi. La terza sfida parte in salita: Lopez subisce subito tre punti dalla mazze grossetane. Poi capitan Dobboletta suona la carica: finisce 13-4.

Le altre gare: San Marino-Macerata 8-0, 7-3, 1-0; Bbc Grosseto-Parma 0-1, 0-3, 3-10.

La classifica: UnipolSai, San Marino e Parma 1000 (3-0); Big Mat Grosseto, Macerata e Bbc Grosseto 0 (0-3).