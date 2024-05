Baseball serie A. New Rimini impegnato in trasferta. Doppia sfida contro Padova

Dopo il doppio turno casalingo, New Rimini torna a gareggiare in trasferta per questo quarto weekend stagionale di partite. La squadra di Castro è attesa a Padova, dove oggi (ore 15 e ore 20) proverà a centrare quella doppietta sfuggita in tutte le occasioni fin qui. Intendiamoci, con tre pareggi e un record totale di 3 vinte e 3 perse il campionato dei Pirati è sufficiente, ma la voglia di fare di più nel gruppo c’è sempre. L’ostacolo sono gli infortuni, che non hanno dato tregua fin qui e anche in queste partite rischiano di compromettere la rotazione dei lanciatori. Non è sicuro, ad esempio, l’impiego di Paredes in gara2. "Siamo in linea con le aspettative – dice il general manager, Mario Chiarini –. Da neopromossi, il bilancio è positivo con tre vittorie e altrettante sconfitte. Poi, guardando le singole partite, si possono fare anche altre valutazioni. Ci ha un po’ penalizzati l’assenza di Paredes negli ultimi due turni: mancando il partente straniero è chiaro che abbiamo dovuto fare degli accorgimenti. Avremmo avuto più chance con lui disponibile. Va detto che abbiamo cominciato la stagione con un clima molto freddo, gli infortuni ci sono per tutti e sono cose da mettere in conto. In vista di Padova, vedremo fino all’ultimo se potremo recuperare qualcuno, ma senza prendere rischi perché non è certo questo il momento di prenderseli". Padova, che è appaiata a New Rimini in classifica, fin qui come partenti ha proposto Arcila (3-0, 1.31 di media pgl) e Martinez (0-3, 8.47). Nel box i più pericolosi sono Novello (400) e Pestana (391).