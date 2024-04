Baseball serie a. Reggio e Poviglio: ultime amichevoli

Ultimo week end di preseason per la Platform-Tmc Poviglio prima dell’inizio del campionato di Serie A. La formazione bianco-blu affronta domani alle 19,30 a Collecchio nel torneo "Parma Sprint Training 2024" i padroni di casa, contro i quali debutterà 7 giorni dopo nell’opening game stagionale. Domenica, invece, appuntamento casalingo alle 10,30 sul diamante amico di via Gruara, dove l’avversario sarà la Crocetta Parma, che in campionato milita in un altro raggruppamento. Entrambe le sfide erano state annullate per maltempo, che ha condizionato notevolmente il precampionato povigliese.

Domani alle 12,30 appuntamento interno anche per l’altra reggiana impegnata in Serie A, la Palfinger Reggio Emilia, che al "Caselli" ospiterà il Parma Clima, mettendo nel mirino l’esordio in programma il 20, sempre in via Petit Bon, con Codogno.

Foto: Francesco Marchi, manager del Poviglio