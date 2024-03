Baseball serie A. San Marino scalda i motori tra conferme e volti nuovi

Aprile è il mese del vero inizio, in casa San Marino Baseball. La squadra del manager Doriano Bindi accoglie alcuni volti nuovi in ruoli chiave e organizza le amichevoli nelle settimane che precedono il debutto ufficiale del 26 con Macerata. Sul Titano ecco il nuovo shortstop, Javier Lopez, e un giovane lanciatore con esperienza di Bundesliga. Christian Pedrol.

Javier Lopez andrà dunque a ricoprire un ruolo chiave per i successi di ogni squadra, lo spot di interbase lasciato scoperto da Erick Epifano, ritiratosi. Il general manager Mauro Mazzotti è andato sul sicuro, andando a prelevare un giocatore che ha già mostrato di poter avere un rendimento elevato nel campionato italiano. Lopez, 30 anni a dicembre, è di nascita dominicana e passaporto olandese e conosce bene la Serie A per averci giocato le ultime stagioni a Macerata con l’Hotsand. A livello di minors americane si è mosso in Rookie e Singolo A con l’organizzazione dei Marlins, poi l’approdo a Macerata con le ultime tre annate sempre molto produttive nel box di battuta. 327 la media del 2021, 454 quella del 2022, 343 quella del 2023, costantemente con buona velocità sulle basi e percentuali ottime sulle rubate.

Anche il lanciatore, Pedrol, è comunitario avendo passaporto tedesco (ma origini brasiliane). Per lui, un classe 2000 legato all’organizzazione dei Seattle Mariners, anche un’apparizione in Triplo A nel 2019 oltre ai campionati in Rookie e Singolo A e Lega invernale del Nicaragua nel 2022-2023. Christian Pedrol conosce l’Europa per aver giocato in Germania con i Buchbinder Legionäre Regensburg, con cui è stato uno dei migliori pitcher della Bundesliga. A Ratisbona ha concluso il 2021 con 6 vinte e 1 persa, 3.91 di Era e 73 strikeout in 53 inning. Poi il 2022, con 8 vinte e 0 perse, per un 2.12 di media Era e 82 K in 72.1 inning. E infine il 2023, in cui ha concluso con 3 vinte e 1 persa, per un 2.81 di media Era e 63 strikeout in 48 inning.

Prima del debutto ufficiale del 26 aprile, ecco due test amichevoli casalinghi per i vicecampioni d’Italia. Sabato 13 aprile alle 14.30 con Godo, sabato 20 alle 14 (due gare da 7 inning) con Macerata. Sempre allo stadio di Serravalle.