Baseball serie B. Fano pronto al debutto. C’è da scalare il Titano

Si comincia. Il Fano Baseball ’94 domani al debutto nel girone C di serie B si troverà di fronte gli stessi avversari appena incrociati in amichevole : i Titano Bears 3D Print Serravalle. La prima gara al "Seagulls Stadium" di Fano è in programma per le ore 11, mentre la seconda comincerà alla 15.

Negli ultimi giorni di mercato alla corte del presidente Antonio Vallieri è tra l’altro approdato Davide Ruggeri, un prima base classe ’99 al rientro in campo dopo il brutto incidente stradale subito a luglio del 2022 quando militava in A con la New Rimini. Una freccia in più dunque nell’arco del nuovo allenatore capo venezuelano Diego Torres Flores, tornato a guidare il Fano Baseball a distanza di otto anni affiancato dal supervisore Rodolfo "Dodo" Furiassi e dal collaboratore tecnico Rumardo "Rumy" Rodriguez. L’obiettivo dei fanesi, che nelle ultime due stagioni hanno conservato la categoria attraverso i play-out, è quello di centrare una salvezza il più possibile tranquilla valorizzando i tanti giovani in organico grazie anche alla collaborazione con Junior Rimini Pirati, New Rimini e Pesaro Baseball. Ma ecco, nel dettaglio, il roster fanese 2024: pitchers Matteo Fabbri, Filippo Foschi, Luca Pierotti e Francesco Tarassi, catchers Gabriele Fiorani, Lucio Neri e Jacopo Tombari, infielders Manuel Balducci, Alessandro Micheli, Davide Pierotti, Riccardo Ricci, Davide Ruggeri e Mattia Leon Ruggeri e outfielders Filippo Gaudenzi, Simone Graziosi, Filippo Palazzolo e Brando Pastore. Nel pre-campionato del Fano Baseball ’94 spicca intanto anche il trionfo nella cosiddetta Coppa di Primavera, con un sette su sette messo a segno dagli arancioneri nella seconda edizione di questo torneo promosso dalle Pantere Potenza Picena con la partecipazione anche di Macerata, Cupramontana, Montegranaro e Pesaro. In casa Seagulls si è inoltre festeggiata la convocazione in nazionale U15 del 2010 Matteo Stagioni, reclutato per il raduno azzurro del 25 aprile a Padova in preparazione della trasferta di agosto in Colombia.

b. t.