Baseball serie B. Fano regge sul Titano. Ora c’è Torre Pedrera

Si è aperta con una sconfitta di misura prima ed una larga vittoria poi la nona partecipazione consecutiva del Fano Baseball ’94 al campionato di serie B, che per gli arancioneri scattava col doppio confronto casalingo coi Titano Bears 3D Print Serravalle. L’esordio mattutino è stato però messo fortemente a rischio dalle abbondanti precipitazioni della notte precedente, ma grazie anche al lavoro svolto sul diamante del "Seagulls Stadium", persino da parte dei giocatori, il simbolico lancio iniziale del sindaco di Fano Massimo Seri è stato solamente posticipato di un’ora. La partita d’esordio è stata vinta per 5-1 dai sammarinesi, che hanno saputo approfittare della difesa un po’ difettosa e della scarsa vena in attacco della squadra allenata da Diego Torres. Nell’incontro del pomeriggio alcune mosse del tecnico venezuelano, al suo ritorno nel club arancionero dopo l’esperienza di una decina di anni fa, hanno stimolato invece una grossa risposta del collettivo del Fano Baseball ‘94 testimoniato dal punteggio finale di 16-4 in favore dei padroni di casa. Da rimarcare comunque la buona prova dei lanciatori pure in gara 1, dove magari anche l’emozione ha inciso considerata la giovanissima età media del roster fanese. Nel complesso ottime sensazioni per il presidente Antonio Vallieri, fiducioso in vista della trasferta di domenica prossima 28 aprile per sfidare i Torre Pedrera Falcons. I riminesi per il momento sono gli unici nel girone C ad avere vinto i due match: 13-3 e 11-2 con i Lancers di Lastra a Signa.

b. t.