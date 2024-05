Baseball serie C

Il Baseball Pesaro ha concluso il girone di andata del campionato di serie C con una vittoria in trasferta contro Riccione per 2 a 7. Una sfida da sempre carica di emozioni alla quale la squadra biancorossa si è presentata con un roster di giocatori decimato da pesanti assenze ed infortuni. Ma una vittoria che confermasse il primato nel girone era l’obiettivo ricercato da tutta squadra che infatti con un primo inning brillante, ispirato dalle valide di Michael Cifalinò, Ronald Rodriguez e Peguero Livan, mette a segno 4 punti, incidendo fin dal subito sull’esito dell’incontro. Sul monte di lancio l’ottimo Francesco Marcuccio tiene sotto controllo l’attacco avversario che per 5 inning non riuscirà ad impensierire la difesa, chiamata solamente a giocate di routine. "E’ una vittoria importante per la classifica – commenta il presidente Cristiano Crinelli – e sono felice che gli innesti provenienti dal vivaio si stiano dimostrando all’altezza". Domenica a Rivabella prima di ritorno con Torre Pedrera.

b. t.