Baseball Serie C. Cinque vittorie e una sola sconfitta. Estra Siena Bsc è capolista in solitaria

L’Estra Siena Bsc è capolista solitaria nel girone J della serie C, a .833, frutto di 5 vittorie e una sola sconfitta. Il miglior scenario possibile per i bianconeri si è concretizzato: vittoria netta a Lucca (14-2 alla settima ripresa, in 2 ore e 3 minuti), sconfitte per Franchigia Firenze e Padule Sestese. Dal campo dell’Acquedotto, pur senza due ricevitori (Dario Mancini e Dario Querci, sostituiti dietro il piatto di casa base da Rosario) e con uno dei migliori battitori infortunato (Dube), sono arrivate indicazioni importantissime. Su tutte la straordinaria prova di Alejandro Fernandez Matos (foto), sceso dal monte di lancio alla fine della sesta ripresa, capace di lanciare solo 55 lanci in sei inning, dei quali ben 31 nell’area di strike (solo 14 i ball dei quali hanno beneficiato i battitori avversari), con una sola base ball e quattro battute valide concesse ai lucchesi, sei strike out e un solo punto subito, peraltro non guadagnato. E la perfetta prova della difesa senese, che in sette riprese ha commesso una sola sbavatura. Ben tre i doppi giochi difensivi. Sugli scudi, nel box, ancora Alejandro Fernandez Matos, 2 su 2 in battuta, con un doppio tra esterno centro ed esterno destro al 5’, e due basi ball e un punto battuto a casa. Doppio anche per German de Jesus e Castillejos. Prima valida per il 19enne Agustin Lopez, studente argentino in Italia per uno scambio culturale.