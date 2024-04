Baseball serie C. I Redskins vanno ko: finisce 11-1 con Pesaro

Disastrosa prestazione per i Redskins che debuttano perdendo contro Pesaro con il punteggio di 11-1 al settimo inning per manifesta inferiorità. I "pellerossa" guidati dal confermato manager Marino Salas offrono una prova deludente e non riescono a reagire agli attacchi marchigiani.

La partita era valevole per l’intergirone I di cui fanno parte anche Montegranaro, San Lazzaro, Minerbio, Riccione, Ozzano, Torre Pedrera e Cral Enrico Mattei.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica, alle ore 15, sul diamante di San Lazzaro.

L’auspicio è quello di una pronta riscossa.

m.m.