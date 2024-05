Baseball serie C. Pesaro cerca il riscatto contro Montegranaro

Trasferta amara per il Baseball Pesaro che ritorna da una cocente sconfitta al terzo appuntamento del campionato di serie C nazionale. Contro il Rimini86, squadra estremamente giovane e motivata, è mancata la lucidità e capacità di adattamento da parte dei giocatori biancorossi che pur lottando per 9 inning, non riescono a concretizzare una vittoria che sulla carta sembrava certa. La partita si presenta in salita fin dalle prime fasi: i padroni di casa infatti approfittano di una partenza poco incisiva del lanciatore Francesco Marcuccio e di qualche errore della difesa pesarese per segnare un vantaggio di 4 punti. La risposta del Bc Pesaro non tarda ad arrivare ed inning dopo inning riesce a colmare il gap, e dopo un bel fuoricampo di Ronald Rodriguez (nella foto con il manager Baldassarri e Michael Cifalinó) si porta in vantaggio per 6 a 7. Un vantaggio che poteva essere ben più ampio, considerando gli 11 uomini lasciati in base, ma l’attenta difesa riminese e forse la più colpevole mancanza di lucidità da parte dei battitori pesaresi ha condannato la partita a risolversi all’ultimo inning, dove il Rimini86 ha saputo sfruttare al meglio un calo sul monte di lancio e soprattutto i tanti errori difensivi, segnando il punto del pareggio e quello successivo della vittoria. Le statistiche riportano comunque la vittoria per il Baseball Pesaro, considerando che la squadra di casa gioca in deroga, ma è una magra consolazione. "Questo è un segnale di allarme che non può essere ignorato – commenta il coach Giampaoli – al netto delle pesanti assenze, una squadra che aspira a competere con le migliori, deve essere capace di dimostrare il suo valore ed ogni giocatore deve dare il suo contributo per il successo del team". Il campionato è ancora lungo, domani trasferta con il Montegranaro.

b. t.