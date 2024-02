Baseball. Siena Bsc iscritto alla C nazionale. C’è Monteriggioni

Il Siena Bsc ha perfezionato l’iscrizione alla serie C nazionale. La formazione bianconera il prossimo anno giocherà il ‘derby’ con il Monteriggioni, già iscrittosi i primi di dicembre. Salvo sorprese derivanti dalla composizione dei gironi e dai calendari, dunque, ci saranno due squadre della provincia partecipanti a un campionato seniores. In precedenza, la formazione nata a metà degli anni ‘70 a Chianciano Terme, non aveva mai affrontato il Siena di Scialoja e comunque svolgeva attività giovanile. La formazione di Monteriggioni dovrebbe essere guidata dall’ex tecnico bianconero Jesus Barroso (a Siena fino al 2022), mentre il Siena Bsc si affiderà, per il secondo anno di fila, al venezuelano Pastor José Alvarado Perez. I tesserati del Siena Bsc Irene Bonazzola, Francesco Giusti e lo stesso Pastor José Alvarado Perez hanno partecipato alla Con-X, la convention dei tecnici del baseball in scena a Rimini.