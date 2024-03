Baseball. ‘Sprint Training’. L’Estra Siena gioca oggi a Grosseto

Prosegue lo Spring Training dell’Estra Siena Bsc, che sarà impegnata oggi sul diamante Scarpelli di Grosseto per un triangolare con i Boars Grosseto (formazione retrocessa dalla serie B nel 2023, inserita nel girone K della serie C 2024 e che i bianconeri incontreranno nell’intergirone il 16 giugno) e il Wiplanet Montefiascone, formazione della Tuscia inserita nel girone M, assieme a squadre umbre, abruzzesi, campane e laziali. Per i bianconeri, reduci dalle due importanti vittorie di una settimana fa con Padule e Nuove Pantere Lucca, l’intenzione è quella di continuare a dimostrare gli importanti progressi fatti vedere nelle prime uscite. Previsto l’esordio del ricevitore Dario Mancini, assente una settimana fa a San Casciano: una pedina fondamentale nello scacchiere del manager Alvarado Perez. Il diamante Antonio Scialoja di Castellina Scalo ospiterà, invece, questa mattina a partire dalle 10,30, la prima giornata della Little League Under 12 toscana. La squadra dell’Estra Siena Bsc, guidata dal manager Francesco Giusti, classificata sesta nella Tuscany Indoor League, affronterà la squadra di Monteriggioni, guidata dal tecnico Paolo Cencioni e dell’ex tecnico bianconero Jesus Barroso.