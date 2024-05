Baseball, testa di serie per il secondo posto. Comcor chiamato alla riscossa

Comcor Modena se ci sei ancora batti un colpo domani a Milano. I gialloblu sono chiamati alla riscossa dopo black out subito a Collecchio. Grande il rammarico anche solo dopo 4 gare, per un doppio stop senza mai ferire. Da vera vittima predestinata i ragazzi di Pisano hanno spalancato la porta alla vittoria locale. Tra luci poche, ombre tante, colpisce la mancanza reazione, nelle due gare di un team lontano condizione, con tutti i tecnici chiamati a plasmare tanta forma e autostima.

Come detto perdere ci sta tutta, ma perdere a capo chino senza rabbia e spina dorsale, verso il destino futuro e’ veramente preoccupante. Allo staff dei tecnici plasmare uno spogliatoio unito e compatto con tanti giovani, verso un futuro stagionale. Per una cura e programma in linea col progetto modena. Comcor Modena ha in mano il suo futuro, con altre 16 partite, a caccia di una identità, in questa prima fase di torneo. Basilare proporsi in alta classifica, per arrivare come minimo al secondo posto finale, che garantisce alle seconde classificate, della prima fase, un grande vantaggio che vale tanto oro, nello stilare i gironi, seconda fase da 24 team in tre gironi. Come seconda testa di serie i ragazzi del presidente Campioli trovano vantaggi sia tecnici che kilometrici per le trasferte, Modena, senza pressioni, gioca molte sue carte a un Milano, forte attacco a mb 198 mb contro Comcor a mb 231, forte di Scerrato, Russo e Moronta, punti subiti lanciatori locali 5,45 opposti a 4,00 Modena. Comcor propone line up attacco tutto nuovo, da scoprire, con ampi spazi miglioramento, per fare male.

Con catcher Lambertini (Scerrato), interni Pompilio (Corrado), Moronta (Cirilli), Ferri (Moronta), Vasquez (Cirilli), Campazzi (Bianchi), Guevara (Corrado), Russo (Bianchi). Pitcher lanciatori gara uno: Infante (Campanella, Paltrinieri, Dall’ Olio), in gara due: Hurtado, (Calero, Dall’ Olio, Ventura).

Giorgio Antonelli