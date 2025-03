Baseball, ’Torri’ internazionale. Ospita i campioni sudamericani

Grande prestigio per il movimento del baseball nazionale ospitare come citta di Modena la Nuova Minor Lega Senior Latinoamericana in tournee in Italia nel mese di marzo. Il Modena baseball ha messo a disposizione il Torri, come impianto solamente per gli allenamenti, in attesa della prossima “agibilita” del nuovo stadio Torri. Stadio che come da programma diventa la sede naturale di tutte le nazionali azzurre sia del baseball che del softball, nel nuovo nascituro impianto ufficiale della Federazione Italiana.

Come primo accesso Internazionale, arriva dai caraibi la nuova lega caraibica del Venezuela. Si presenta in italia, con una rosa selezionata molto giovane di 25 atleti, interessanti prospetti per il mercato trasferimenti sia italiani che a livello europeo. Il Team Guevara, ha plasmato negli anni i migliori atleti di ruolo pronti per mettersi in luce nel continente europa. "Questa esperienza – cosi il manager Guevara – serve oltre a promozionale questi giovani speranze, verso una esperienza, positiva, come preparazione del prossimo campionato caraibico di categoria nel Venezuela – continua – come obiettivo ci proponiamo, di misurarci con numerose amichevoli, in Italia e in Europa, con base operativa Modena, che ringraziamo per l’ ospitalita".

Per la cronaca il gioello di casa team manager Guevara, è il padre del giocatore del Modena nella passata stagione Jose Guevara, confermato nella Paganelli Modena che vede “l’ utility” team Guevara, Kervis Martinez vestire la maglia gialloblu per la stagione in corso. Paganelli Modena in piena preparazione tecnica, ha saltato l’amichevole lo scorso sabato a Reggio per maltempo, si presenta nel primo vero test stagionale il prossimo sabato 22 sul diamante bolognese della Fortitudo.

Giorgio Antonelli