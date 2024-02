Baseball. Una stella nascente per Comcor. Preso il gioiello Andreas Vasquez

Colpaccio di mercato del Modena baseball che ingaggia l’asso Andreas Vasquez. Quello che sembrava un ’sogno’ di mercato impossibile da realizzare è diventato invece una grande realtà per il futuro di una Comcor sempre più concentrata sulla linea verde. Ai dirigenti gialloblù dunque il merito di aver portato a conclusione una trattativa andata avanti vari mesi e che non era affatto scontata. Modena, infatti, ha bruciato sul filo di lana, altri team pretendenti. Vasquez è uno dei talenti più cristallini del campionato, ha firmato un contratto biennale. Venezuelano di Caracas, classe 2001, specialista nel ruolo ’utility’ interbase è anche pitcher e vanta un curriculum da vera ’stella’ del baseball di Serie A. Prima ha giocato nel team Raul Chavez (2016, 2017), poi nei Los Angeles minor league (dal 2018 al 2020), nei Caracas Team (stagioni 2021, 2022) ed inizio dell’avventura nella Serie A italiana indossando la maglia dell’Oltretorrente Parma (lo scorso anno).

Con passaporto spagolo, si propone nella nostra città con medie e numeri di prestigio: da interbase ha battuto in attacco media mb 313, con 3 errori, 17 punti battuti a casa, si mette a disposizione del manage Domenico Pisano come ottimo pitcher sul monte di lancio. Su 9 gare, vanta 4 vittorie, 1 sconfitta, media punti subiti di 3,13. Comcor per la prossima stagone punta su una vera e propria ’scommessa’, giocando il suo futuro con i ’magnifici sette’ atleti ventenni: Vasquez, Campanella, Lambertini, Moronta, Ferri, Tamburini, Bianchi.

Giocatori giovani che andranno ad affiancare lo zoccolo duro della vecchia guardia, undici esperti giocatori tutti reduci dalla poule scudetto. Ad oggi in casa Comcor giochi e investimenti sono fatti. L’ultimo colpo potrtebbe essere quello che fa la differenza: la stella nascente, Andreas Vasquez, potenziale nuovo idolo del baseball modenese, da poco rimasto orfano del grande lanciatore cubano Erik Soto.

Giorgio Antonelli