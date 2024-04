Baseball. Vittoria a tavolino per l’Estra Siena contro Padule

E’ cambiato il risultato della sfida tra Estra Siena Bsc e Padule Sestese, finita sul campo 15-5 all’ottava ripresa per manifesta superiorità della formazione bianconera. Il giudice sportivo ha stabilito d’ufficio la vittoria a tavolino dell’Estra per 9-0, con l’interdizione del manager del Padule fino al 2 maggio per aver consegnato all’ufficiale di gara un elenco giocatori stampato dal sito federale ma contenente l’aggiunta a penna di un tesserato in violazione di quando disposto dalla Documentazione Attività Agonistica 2024.

In questo fine settimana tutte le squadre dell’Estra Siena Bsc non scenderanno in campo: la seniores ha anticipato la prima di campionato a domenica scorsa, l’U12 osserverà un turno di riposo. Scenderanno invece in campo le altre avversarie del girone: il Cosmos giocherà in casa a San Casciano Val di Pesa contro il Monteriggioni, mentre la Franchigia Firenze sarà impegnata in una gara di intergirone contro il Massa, a Marina di Massa.