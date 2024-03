Basket B Interregionale. Bramante, vittoria e punti d’oro. Post season e testa della classifica

bramante

84

palestrina

76

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 29, Crescenzi ne, Ricci 5, Sgarzini 11, Druda ne, Ferri 15, Nicolini E. 3, Centis 5, Sabbioni, Panzieri 5, Giampaoli 7. All. Nicolini M.

PALESTRINA: Rischia 15, Veljkovic 2, Rossi 14, Molinari 6, Colagrossi, Misolic, Visentin 13, Baquero 24, Mattarelli 2, Cernic ne.

Parziali: 24-16, 23-19, 12-27, 25-14

Progressivi: 24-16, 47-35, 59-62, 84-76 Usciti per 5 falli: nessuno.

Nella prima giornata di ritorno dei play In Gold vittoria, testa della classifica e conquista con tre turni di anticipo della matematica certezza della disputa della post season per la promozione in B Nazionale. I pesaresi giocano una partita gagliarda al PalaMegabox contro il Palestrina e conquistano due punti che valgono oro. Infatti il Bramante raggiunge in vetta a quota 16 il Matelica. I biancoblu hanno subito preso per le corna una gara che era comunque delicata. Una seconda fase di campionato che ha visto il team di coach Max Nicolini partire a diesel. Ma ora sta viaggiando alla grande, lo dimostra questo successo contro un’avversaria che aveva sete di punti, essendo penultima in graduatoria. Una vittoria comunque sofferta. La partita si mette subito bene col Bramante sempre a condurre anche con vantaggi a due cifre con un Lucio Delfino particolarmente ispirato. Nella seconda parte di gara però il Palestrina rinviene prepotentemente con i sui attaccanti Baquero, Rossi e Rischia passando addirittura in vantaggio e raggiungendo un +7 sul 62-55. Coach Nicolini trova in Elia Sgarzini il man of the match che morde in difesa e segna in attacco con buona continuità mettendo 13 punti a referto nella serata in cui Crescenzi era fermo ai box per un problema muscolare.

b.t.