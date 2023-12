BASKET - b interregionale. La Virtus Civitanova cade a Senigallia

GOLDENGAS

64

VIRTUS CIVITANOVA

59

GOLDENGAS : Giacomini 3, Neri 6, Brigato 9, Landoni 23, Medizza 5; Sanna 2, Terenzi, Imsandt 2, Arceci, Bassi, Benzoni, Bracci 14. All. Gabrielli.

VIRTUS CIVITANOVA: Arienti 16, Bini 2, Bazani 6, Cicconi Massi 22, Botteghi; Felicioni 5, Micalich, Abbate, Fermani, Seri, Vallasciani 8. All. Schiavi.

Arbitri: Ciaralli di Potenza Picena e Bonfigli di Offida.

Parziali: 17-9 36-27 47-41 64-59.

Note: spettatori 300 circa.

Seconda partita interna consecutiva e seconda vittoria per la Goldengas che vince, dopo quello contro il Porto Recanati, anche il derby col Civitanova, che lotta per 40 minuti ma alla fine si arrende 64-59 salvando però la differenza canestri nel doppio confronto visto che all’andata la Virtus aveva vinto di 8 punti. Senigallia parte subito bene e nel primo quarto riesce a mettere grande intensità difensiva: per la Virtus fare canestro è difficile e Senigallia conduce 17-9. La squadra di Schiavi comincia ad avere feeling col canestro nel secondo periodo, con la Goldengas che chiude in vantaggio al riposo lungo 36-27. In sofferenza il terzo periodo dei locali con Arienti e Cicconi Massi sugli scudi: gli ospiti tornano a -1 sul 38-37 poi Brigato e Landoni scavano un piccolo solco con il quale si va all’ultimo mini riposo (47-41). La Virtus è un osso duro e rimane incollata ma la Goldengas conduce in porto il match, agganciando al terzo posto in classifica.