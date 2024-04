Basket b nazionale. Andrea Costa, si ferma Drocker

Si preannunciano grosse difficoltà in regia per l’Andrea Costa in vista di domenica. Oltre a Luca Fazzi, a Jesi i biancorossi rischiano di trovarsi pure senza Gian Marco Drocker, visto che il play-guardia non si è allenato per un attacco febbrile e la sua presenza al PalaTriccoli è in fortissimo dubbio. Coach Emanuele Di Paolantonio si troverà così con pochissime, per non dire nulle, alternative al solo Gianmarco Sorrentino in vista di una sfida già di per sé proibitiva. Difficoltà sul campo che si sommano a una malcelata mancanza di serenità a causa delle difficoltà societarie del club.

Una situazione con cui il gruppo squadra ha convissuto per larghi tratti dell’annata, tenendo alta la concentrazione fino al raggiungimento dell’obiettivo salvezza, ritrovandosi nelle ultime due settimane con il pensiero addosso.

l. m.