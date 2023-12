Basket b nazioNale. Cuore giallonero a Bisceglie. Quattro affezionati in Puglia

Per amore, solo per amore della Virtus. Domenica mattina quattro ragazzi imolesi sono partiti presto per andare a Bisceglie a vedere i gialloneri. Un viaggio di 600 chilometri per la squadra del cuore che non stava nemmeno attraversando un bel periodo: solo qualche giorno prima il cambio di allenatore con il passaggio da Regazzi a Zappi. Un viaggio in treno fra chiacchiere di basket, calcio, sport e amicizia. I quattro tifosi sono Alex Turrini, Nicola Morotti, Matteo Paciaroni e Matteo Mingazzini, e al Pala Dolmen si sentivano solo loro. Alla fine l’urlo di gioia, le bandiere al vento e l’abbraccio con la squadra a bordo campo. Il ritorno a tarda notte con la voce bassa e il cuore pieno di gioia. Un sacrificio di milleduecento chilometri di viaggio con due punti più in classifica, meglio non poteva andare.

