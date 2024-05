Basket B nazionale: domenica playoff a livorno. Sorrentino e capitan Corcelli, gli acciaccati dell’Andrea Costa

I playoff si avvicinano e l’Andrea Costa si prepara alla sfida con la Pielle Livorno. E accanto al gruppo di coach Di Paolantonio si scaldano i tifosi imolesi, pronti a seguire la squadra e colorare di biancorosso il PalaMacchia già domenica nella prima sfida dei quarti.

Una sfida sulla carta impossibile per l’Andrea Costa, alle prese con il più classico dei Davide contro Golia contro la capolista del girone A (nonché vincitrice anche della Supercoppa), ferita dalla brutta sconfitta nel derby contro la Libertas nell’ultima giornata. Ma in una stagione in cui la Di Paolantonio band ha già stupito l’intero campionato, inutile azzardare previsioni. Ieri la squadra ha ripreso ad allenarsi al completo, pur con le solite noie alla schiena per Sorrentino e un po’ di febbre per capitan Corcelli.

E al fianco della squadra non mancherà il calore dei suoi sostenitori. Il tifo organizzato dell’Onda d’Urto ha già allestito due pullman e altri tifosi si stanno organizzando. Facile ipotizzare già la presenza di più 150 imolesi a Livorno a sostenere Corcelli e compagni. Da ricordare, come ha reso noto l’Andrea Costa, che i biglietti per le prime due gare a Livorno possono essere acquistabili solo online attraverso il circuito Vivaticket: quelli per il settore ospiti sono denominati Tribuna Nord-gradinata non numerata.

