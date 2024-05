Basket C. Angels, festa salvezza

Quasi una formalità, in una serata di vera festa. Gli Angels Santarcangelo vincono nettamente con la Scuola Basket Ferrara e celebrano assieme ai tifosi la salvezza raggiunta nelle settimane precedenti. Il successo per 89-78 chiude la stagione al PalaSgr e matura grazie a un’ottima partenza e a una prosecuzione del match altrettanto attenta. Il 23-15 del primo periodo è nel segno di difesa aggressiva e contropiede, con Ferrara che resta però in partita grazie alla sua fisicità. Nonostante le assenze di Rivali e Saltykov, i clementini restano sempre tonici e non fanno calare la tensione, chiudendo a metà partita sul 40-32. Di ritorno dagli spogliatoi l’attacco riprende a girare a mille e i 31 punti segnati in quei dieci minuti ne sono la testimonianza più lampante. La gara è sostanzialmente chiusa al 30’ sul 71-49, col finale che vede la Scuola Basket Ferrara rosicchiare qualche punto senza però rientrare mai completamente in partita.

Il tabellino: Bonfé 9, Mulazzani 14, Conti 24, Baschetti 1, Macaru 3, Benzi 14, Rossi 4, Bedetti 6, Mari 4, Antolini, Sirri 10, Lombardi. All.: Serra. La classifica del girone P3 di playout a due turni dalla fine: Dulca Santarcangelo 12, S.G. Fortitudo 8, Montecchio 6, Cvd Casalecchio 4, Scuola Basket Ferrara 0.