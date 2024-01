Basket Divisione Regionale 1: l’ultima giornata di andata. La Grifo ci prova, ma cade ancora. L’International pensa a Riccione

Si chiude con l’ennesima sconfitta, ed è purtroppo la tredicesima, il girone di andata della Grifo Imola nel torneo di Divisione Regionale 1, che nell’ultima giornata è stata battuta dai Villanova Tigers. Il punteggio finale recita 88-76 dopo una partita in cui la squadra di coach Pietrantonio ha cercato di reggere l’urto dei più quotati avversari, grazie soprattutto alle prove realizzative dei vari Laghi (18), Barbisan (15), Carbone e Conti (11), resistendo stoicamente fino al terzo quarto quando i padroni di casa hanno dato il via a un parziale di 16-0 che ha chiuso definitivamente i giochi. La Grifo arriva così al giro di boa del campionato con solo 6 punti all’attivo, frutto di tre vittorie (l’ultima a fine novembre) e l’ultima posizione nel girone B, pronta però a iniziare il ritorno nel weekend con la sfida casalinga al PalaRuggi in programma sabato alle 18:30 contro i Raggisolaris Academy.

Turno di riposo nell’ultima giornata per l’Easy Car International di coach Serio che chiude la prima parte di stagione con 10 punti all’attivo, con due vittorie in più rispetto ai biancoblu, e nella prima giornata del girone di ritorno affronterà la trasferta di Riccione venerdì sera alle 21.

l.m.