Basket donne. La Galli prepara l’assalto al Derthona. Lazzaro: "Siamo pronte per tornare in A1»

Siamo all’epilogo del campionato di basket A2 femminile. Una stagione sventurata per la Galli, causa diversi gravissimi infortuni. Ma adesso la squadra gialloverde delle stellate è al completo, fatta esclusione per la bravissima guardia Giorgia Amatori. Però Garcia gioca senza pivot e perno da mesi. Il complesso della città del Marzocco in queste gare dei playoff dà ottimi risultati, tanto che le stellate è arrivato alla finalissima per tentare il salto in A1. Quindi, sabato 25 maggio la Galli giocherà la prima gara della finale a Tortona contro il Basket Derthona, definita la squadra schiacciasassi. La sfida contro le piemontesi inizierà alle ore 18. La comitiva della Polisportiva diretta con saggezza e tanta passione (segue anche gli allenamenti) dal patron Salvatore Argirò, partirà oggi per Tortona. Sulla importante sfida sentiamo il giudizio della vice capitano, sangiovannese doc, Maria Flora Lazzaro, la guardia che ha segnato 33 punti nelle ultime due gare, oltre ad un’azione di gioco costante ed ermetica in difesa ed attacco, che afferma: "Abbiamo ritrovato la fiducia con tanta voglia di giocare una buona gara. Il morale e le motivazioni ci sono. Loro sono fortissime, ma credo che ora ce la possiamo giocare, se ripeteremo la prova vincente contro il Costa Masnaga che ci ha consentito la finale. Se avessimo potuto disputare la prima gara in casa, tutto sarebbe stato meno rischioso".

Giorgio Grassi