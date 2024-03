Basket dr1. Correggio: parte la corsa salvezza

È la Pallacanestro Correggio ad inaugurare la poule salvezza di Serie C, anticipando a stasera alle 21,30 la gara esterna sul campo del San Lazzaro. In terra bolognese i gialloneri di Pantaleo vogliono sfruttare l’onda lunga della prima fase, che hanno chiuso in netta ascesa al sesto posto: nelle fila bolognesi, invece, spicca l’esperto lungo Trombetti, 43 anni, capace ancora di segnare 12,3 punti a gara, senza dimenticare altri atleti con lunghi trascorsi nelle "minors" come Brandani (12,2) e Govi (9,5). Per salvarsi occorre chiudere il girone nei primi 3 posti: la quarta, infatti, andrà a giocarsi la permanenza in categoria in uno spareggio a 3, mentre l’ultima sarà retrocessa direttamente: nel girone con Correggio ci sono Magik Parma, Castel Guelfo e Molinella. Negli altri gruppi, sabato la Clevertech Montecchio sfiderà in trasferta alle 21 Santarcangelo; domenica alle 17 derby a Castelnovo Monti, dove arriva Novellara.