Basket DR1: il Jolly ritrova il sorriso grazie a super Costoli

Successo nell’anticipo di DR1 per il Basket Jolly (12), che ritrova il sorriso regolando 70-53 il Progresso Happy Basket (12): i cittadini chiudono così la serie negativa, grazie ad un ottimo secondo quarto, trascinati dai 17 punti di Costoli e dai 13 di Foroni; stop interno, invece, per Basketreggio (6), che cade 62-55 con Castelfranco (10) nonostante gli 11 di Kocvara ed i 10 di Giudici e Brogio, quest’ultimo arrivato in settimana dalla Bmr Basket 2000.

Stasera alle 21,15 tocca alla Pallacanestro Reggiolo (10), chiamata a chiudere un momento non certo felice che la vede sconfitta da 3 gare di fila: al PalaMagnani, alle 21,15, arriva Anzola (12), che viceversa vanta 3 successi consecutivi alle spalle.