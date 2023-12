Basket dr2. La Sampolese centra la 9ª vittoria in 10 partite

La Sampolese (18) centra la nona vittoria in 10 gare e si conferma al vertice del girone B, imponendosi 74-46 sul campo della Saturno Guastalla (8) con 3 uomini in doppia cifra; alle spalle della battistrada rimane un terzetto, con le Gazze Canossa (16) vittoriose 78-66 sul campo del Gelso (4), mentre più agevoli sono i successi di Luzzara (16) e Berrutiplastics Torre (16, Filippo Mazzi nella foto) che regolano rispettivamente 88-60 il fanalino Arbor (0) con 22 punti di Carpi e 77-61 Correggio (6) in trasferta con 25 punti di Mazzi, top scorer di giornata. Tripla cifra per l’Heron Bagnolo (12), solitaria in quinta posizione, col 100-57 sulla malcapitata Gualtieri (4) con Beltrami (21) e Mariani Cerati (18) protagonisti; vittoria casalinga anche per Campagnola (10), che batte 76-61 l’LG Competition Castelnovo Monti (10) e l’aggancia in classifica. Quinto hurrà per la Go Basket (10), che batte 72-64 la Bibbianese.

Nel girone A stop casalingo per Sant’Ilario (6), che lotta a lungo prima di arrendersi 82-78 con Fiorenzuola (14), seconda forza del torneo. Nel C, Castellarano (4) si arrende 75-51 a Medolla (14). Domani si torna in campo per parte del turno prenatalizio, visto che alcuni match si giocheranno a gennaio: tra gli anticipi spicca quello delle 21,30 tra Torre e Luzzara, in programma allo Scaruffi, mentre alle 21,15 Sant’Ilario fa visita ai Fulgorati Fidenza.