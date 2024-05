Basket femminile, non basta la vittoria alla Feba. Cagliari continua la rincorsa verso l’A2

La Feba ha sfiorato l’impresa contro la Virtus Cagliari in gara 2 della sfida spareggio valida per ottenere il pass per le finali nazionali verso l’A2. Le civitanovesi hanno sfoderato una grande prestazione ma la vittoria per 75-62 non è stata sufficiente per ribaltare il -19 dell’andata. E così la formazione sarda ha conquistato il biglietto che le permetterà di lottare per la promozione nell’A2 femminile. "Dovevamo vincere – afferma la coach Donatella Melappioni – e lo dovevamo a questo pubblico meraviglioso. Purtroppo il nostro accesso alla fase successiva si è deciso nella gara d’andata. In questa partita, probabilmente complice anche un po’ di tensione nei primi due quarti, non siamo riuscite ad essere nel piano partita, cosa che siamo riuscite a fare nei restanti due quarti. Le ragazze non hanno mollato mai fino alla fine e di questo sono molto contenta".

IL tabellino della Feba: Streni 4, Panufnik 17, Sciarretta 9, Severini 9, Angeloni 5, Binci 7, Contati ne, Jaworska 9, Pelliccetti 15, Lazzarini ne, Cesareo ne.