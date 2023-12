Basket femminile Serie B. La capolista Feba passa anche a Perugia

Ancora una prova più che convincente per la Feba Civitanova che ha vinto 54-60 a Perugia nel campionato di basket femminiole di serie B. La vittoria consente alle civitanovesi di ipotecare matematicamente la prima piazza in questa prima fase. "Siamo state sopra per tutto il tempo – commenta Alice Pelliccetti – e abbiamo trovato l’allungo decisivo nel terzo quarto. Nell’ultima frazione loro hanno alzato la difesa cominciando a raddoppiare e riuscendo così a rientrare in partita". Ma la squadra civitanovese non si è fatta prendere dall’ansia. "Noi – precisa Pelliccetti (foto) – siamo state brave a mantenere la calma, conquistando tiri liberi e falli, che ci hanno permesso di portare a casa la partita, oltre al fatto che avevamo Panufnik e Severini gravate dai falli".

La Feba Civitanova ha schierato Stremi, Panufnik 4, Sciarretta, Severini 4, Angeloni, Binci 15, Contati, Jaworska 26, Romanelli, Pelliccetti 11.