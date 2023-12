Basket giovanile. Raggisolaris Academy in campo. Due super tornei con under 14 e 15

La Raggisolaris Academy sarà impegnata in due prestigiosi tornei durante le festività, manifestazioni giovanili tra le più importanti a livello italiano. Gli Under 14 Elite saranno di scena nel Memorial Zanatta che si disputerà a Venezia e a Treviso, mentre l’Under 15 Eccellenza nel Mare di Roma Trophy che si giocherà a Roma e ad Ostia Lido. L’Under 14 Elite di coach Francesco Comastri sarà dal 27 al 30 dicembre al Memorial Zanatta, torneo che vedrà la partecipazione di 16 società tra le più blasonate d’Italia. L’Academy ha l’onore di essere l’unica rappresentante della Romagna. I faentini sono inseriti nel girone Blu insieme a Treviso Basket, Basket Roma e Lussana Bergamo ed esordirà mercoledì 27 alle 15 contro i capitolini. Saranno invece ad Ostia Lido e a Roma i ragazzi dell’Under 15 Eccellenza di Marco Borelli, affrontando nel Mare di Roma Trophy ottime squadre provenienti da tutta Italia e avranno l’onore di essere l’unica rappresentante dell’Emilia Romagna in questa categoria. Il torneo, organizzato dall’Alfa Omega Scuola Basket Lido di Ostia, si terrà dal 2 al 5 gennaio. L’Academy è stata inserita nel girone A con Victoria Libertas Pesaro, contro cui debutterà lunedì 2 alle 16.30, e Basket Sestri, che affronterà martedì 3 alle 15.20. "Siamo davvero orgogliosi di prendere parte a questi prestigiosi tornei – sottolinea coach Comastri, coordinatore tecnico del settore giovanile e responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori dall’Under 13 all’Under 20 dell’Academy – e sarà una grande occasione per i nostri ragazzi per misurarsi con avversari di livello"