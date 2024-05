Basket, i playout. Mo.ba, duro ko in trasferta a Lugo

Serie C unica, girone play-out: la trasferta di Lugo non sorride a Modena Basket (Saccone e Twum 12), che esce nettamente sconfitta per 80-48. I padroni di casa partono forte, con alte percentuali al tiro, e per tutto il primo tempo gestiscono fino al 37-24 della pausa. Nella seconda parte di incontro, Modena ci prova, ma Ravaioli (33 punti) spegne le speranze ospiti, cacciando Mo.ba sul -20 in pochi minuti. Govi e Lunghini fanno il proprio esordio portando energia su entrambe le metà campo, ma ciò non basta ed i romagnoli allungano ulteriormente sfruttando il tiro pesante.

Divisione Regionale 1, girone A: vittoria da ’Final-4’ per la SPV Vignola (Cappelli 32, Torricelli R. 10), che sbanca il campo dell’Audace Bombers con il punteggio di 76-84. I modenesi volano già 9-23 dopo 10’, rimanendo in doppia cifra di margine anche all’intervallo (30-42). Dopo una serie di break e contro-break, Cappelli archivia la pratica in maniera definitiva grazie a 2 triple consecutive in altrettante azioni. Terzo successo consecutivo per la Ottica Amidei Castelfranco (Cempini 23, Tomesani 15), che ha la meglio 65-53 su Veni Basket. Il match, per quasi 30’, non offre troppi spunti in termini di bellezza e spettacolo (27-25 alla pausa lunga), salvo poi decollare, in casa bianco-verde, nei 10’ finali, con Cempini che si carica sulle spalle i suoi e punisce da sotto e dal pitturato la zona difensiva ospite, supportato dal solito Tomesani.

Serie B femminile, poule play-off: primo posto conquistato per le Basketball Sisters Piumazzo (Koral 18, Melloni 14) grazie alla vittoria 48-71 sul campo di Forlì. Successo anche per la Wamgroup Cavezzo (Costi 18, Verona 17) che ha la meglio 60-52 sulla Magika Castel San Pietro, conquistando il terzo posto in classifica ed il relativo accesso agli spareggi interregionali. I primi due quarti vivono di fiammate, da una parte e dall’altra: a Verona e Costi rispondono Venturoli e Montani, sempre pericolose dalla distanza. Dopo il +2 interno dell’intervallo (31-29), la Wamgroup prova a scappare nel terzo quarto ma la Magika rimane agganciata fino ad una manciata di minuti dal termine, quando i canestri di Verona spaiano la contesa. Gara d’andata sabato 11 maggio a Cavezzo, ritorno sette giorni dopo a Bolzano; varrà la differenza punti.

Davide Ceglia