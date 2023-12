Basket. Il Vela ospita Carrara Legends. Il pubblico sarà il sesto uomo

Dopo l’incredibile e meritata vittoria esterna in quel di Donoratico il Vela torna oggi davanti al suo pubblico che di certo accoglierà i propri beniamini con un lunghissimo applauso... un’ovazione che sicuramente li incoraggerà a impegnarsi per un immediato bis. Piuttosto difficile ma per niente impossibile contro il Carrara Legends squadra di centro classifica, otto punti all’attivo con la seria intenzione di portarli a dieci a spese del Vela. Che però ovviamente non ci starà. Insomma, una partita interessante aperta ad entrambi i risultati con il pronostico che stavolta pende leggermente dalla parte della formazione di casa intenzionata a ripetersi con una prestazione come quella messa in campo con Donoratico. Squadra al completo con in panchina gli stessi di sette giorni fa carichi come non mai e pronti a fare un bel regalo di Natale ai loro tifosi. È l’ultimo incontro prima della sosta di fine anno, in questa stagione più lunga del solito con la ripresa del campionato addirittura una settimana dopo l’Epifania. L’appuntamento è per le 18,30 al ’PalaCamaiore’.

In serie C femminile, invece, turno di riposo (meritato) per il Sei Versilia Pfv, già sicuro di arrivare al giro di boa guardando tutti dall’alto in basso grazie alle otto vittorie maturate in altrettante partite nel girone d’andata. In Terza Divisione maschile, invece, domani nel positicipo della 7ª giornata il Versilia ospita Pomarance alle 18 alle ’Tommasi’.

e.d.s.