Basket in carrozzina. In azzurro quattro atleti della Santo Stefano

I playoff scudetto di basket in carrozzina si fermano nel weekend per dar modo alla Nazionale di partecipare alla Rocky Mountain Cup, in programma da oggi a martedì. Nella spedizione tricolore volata a Colorado Spring figurano quattro giocatori della Santo Stefano Kos Group e il tecnico Roberto Ceriscioli. Gli atleti portopotentini in azzurro sono Sabri Bedzeti, Dimitri Tanghe, Fabio Raimondi e Andrea Giaretti. Al torneo partecipano i padroni di casa - campioni mondiali e paralimpici in carica - il Canada e l’Italia. Per gli azzurri, il triangolare servirà come preparazione al torneo di ripescaggio, che avrà luogo dal 10 aprile ad Antibes, per i Giochi Paralimpici di Parigi. Nell’ambiente della Santo Stefano Kos Group c’è soddisfazione per questa trasferta statunitense: i quattro giocatori convocati e coach Ceriscioli daranno il loro meglio per contribuire alle fortune della squadra azzurra.