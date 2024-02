Basket in carrozzina. La Santo Stefano prosegue il cammino nella Champions Cup

La squadra del Lahn-Dill (Germania) e la Santo Stefano Kos Group hanno staccato il pass per proseguire nella Champions Cup, la competizione di basket in carrozzina per club più importante d’Europa. Sul parquet di Meda, in Lombardia, il quintetto portopotentino si è piazzato al secondo posto dietro lo squadrone tedesco ed a pari punti con la Briantea 84 Cantù e gli spagnoli di Gran Canaria, entrambi preceduti per differenza canestri. Nelle quattro gare del torneo continentale, la compagine portopotentina ha vinto due incontri (63-55 sulla Briantea, 80-59 sui francesi del Meaux) e ne ha persi due (53-72 dal Lahn-Dill, 62-65 da Gran Canaria). L’unico rammarico dei ragazzi del team marchigiano è legato alla sconfitta con gli spagnoli, una gara condotta fino ad un paio di minuti dal termine, poi persa inaspettatamente nelle battute finali per qualche errore di troppo. "Sapevamo – dice coach Ceriscioli – che sarebbe stato un girone molto difficile. Abbiamo pagato la differenza di livello tecnico con la corazzata del Lahn-Dill, con le altre avversarie è andata meglio: peccato aver gettato alle ortiche la partita con la Gran Canaria. Pazienza, intanto portiamo a casa questo importante passaggio del turno che la nostra società ed i sostenitori meritano".