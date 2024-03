Basket in carrozzina. La Santo Stefano si fa valere in Germania. Ora la squadra è alla Final Eight di Eurocup 1

Conclusi i quarti di finale di Champions Cup ad Elxleben, in Germania: per la Santo Stefano Kos Group è arrivato un importante terzo posto che qualifica la compagine di Porto Potenza Picena alle Final Eight di Eurocup 1. In Germania, la squadra portopotentina è stata inserita in un girone di formazioni di primissimo livello continentale, la formazione di coach Roberto Ceriscioli è riuscita a battere il Galatasaray della stella Bulut 80-78, un risultato eccellente che, da solo, basta a considerare molto positiva la missione. Negli altri due incontri, la Santo Stefano Kos Group è stata battuta dalla CD Ilunion Madrid, recente vincitrice della Coppa del Re, 92-73, e dai campioni nazionali tedeschi della RSB Thuringia Bulls 61-51. In quest’ ultima gara, capitan Bedzeti e compagni hanno costretto gli avversari a dare fondo a tutte le loro qualità per aggiudicarsi la vittoria, rimasta in bilico quasi fino al termine.

Gli spagnoli e i tedeschi volano alle finali per giocarsi il massimo trofeo europeo, i ragazzi di Ceriscioli tornano in lizza nella EuroCup 1, la competizione che hanno già vinto nella scorsa stagione. Da segnalare, infine, che l’ala forte dei portopotentini Andrea Giaretti è stato inserito nella squadra ideale dei quarti di finale di Champions Cup: un grande premio all’ottimo giocatore e alla sua compagine.