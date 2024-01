Basket in carrozzina. Rimini soffre, poi batte Padova

Bella vittoria in rimonta per la Nts Informatica Rimini, che alla Carim batte il Cus Padova dopo aver sofferto per tutta la parte centrale di gara. Il 52-48 col quale si conclude l’incontro è il frutto di un inizio sprint, in cui Loperfido dirige e Di Francesco colpisce con la sua velocità, e di una prosecuzione però totalmente diversa. Dopo il 16-6 del primo quarto i riminesi non riescono a tenere come prima in difesa e i veneti sorpassano già all’intervallo sul 23-28. Garavello fa male alla difesa della Nts, che resta sotto anche al 30’ (35-36) prima del rush finale. Nei minuti conclusivi sale sul proscenio Di Francesco, che ne segna 9 dei suoi 24 e porta la squadra alla vittoria.

Il tabellino: Di Francesco 24, Martinini, Obino 11, Ladson, Venzon, Storoni 2, Raik 6, Venzon, Loperfido 9, Del Citerna, Acquarelli, Rossi. All.: Loperfido. Rimini sale a due vittorie in questo girone A di serie B di basket in carrozzina. Nel prossimo turno trasferta a Padova in casa del Millennium.