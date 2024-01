Basket in carrozzina. Rimini torna tra le mura amiche. C’è Padova

Per la quarta giornata del girone A di Serie B di basket in carrozzina, ecco il ritorno tra le mura amiche della Carim della Nts Informatica Rimini (domani ore 15). La squadra di coach Loperfido attende al varco il Cus Padova, squadra che, come Rimini, ha già osservato il turno di riposo e che però, al contrario dei biancorossi (1-1), non ha ancora vinto (0-2). Va detto che i veneti hanno affrontato le corazzate Vicenza e Millennium e rimangono formazione da non sottovalutare, visto anche il terzo posto nella scorsa stagione. La gara rimane comunque alla porta di Acquarelli e compagni, che dovranno prestare particolare attenzione a Brotto (13.5 punti) e Garavello (10), i più prolifici tra gli avversari. Una buona occasione per far punti per la Nts, soprattutto perché la settimana successiva la squadra andrà in trasferta in casa dell’altra padovana, il Millennium, il top team del girone.