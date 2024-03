Basket in carrozzina, semifinale scudetto. La Santo Stefano vince a Giulianova e pareggia i conti, oggi match verità con gli abruzzesi

Deco Metalferro Amicacci

68

Santo Stefano Kos Group

71

DECO METALFERRO AMICACCI ABRUZZO: Brown 22, Nagle, Benvenuto 8, Marchionni, Blasiotti, Topo, Cavagnini 10, Stupenengo 8, Mandjam, Boganelli 8, Greco Brakus, Barbibay 12. All. Di Giusto.

SANTO STEFANO KOS GROUP: Raimondi 3, Tanghe 21, Veloce 6, Giaretti 10, Bedzeti 27, Barbe, Buso 2, De Miranda 2, La Terra, Marin, Ramos. All. Ceriscioli.

Parziali: 16-16, 34-31, 46-45, 57-57.

Il Santo Stefano Kos Group vince gara 2 semifinale scudetto in casa della Deco Amicacci. Ieri a Giulianova, i portopotentini rimettono il confronto in parità, dopo aver perso il match di andata, e oggi si saprà chi strapperà il pass per la finale scudetto del campionato di basket in carrozzina. La partita è per la maggior parte del tempo equilibrata, con i campioni d’Italia in carica, forti della vittoria in gara 1, che sono riusciti a prendere un vantaggio di 7 punti sui portopotentini. Ma i ragazzi di coach Roberto Ceriscioli recuperano fino ad arrivare al 57 pari nei tempi regolamentari. Nel supplementare Santo Stefano rimane lucida e riesce a superare la squadra avversaria, fino alla sirena finale che decreta la vittoria dei ragazzi di coach Ceriscioli.

Oggi va in scena la decisiva gara 3, sempre al PalaCastrum di Giulianova. Chi vince andrà alla finalissima per lo scudetto, che si giocherà al meglio delle tre gare. Una vittoria, quella di ieri pomeriggio, che è un successo di squadra, con Santo Stefano che dimostra determinazione e tanto carattere in un match tosto contro i campioni d’Italia in carica.