Basket In Serie C. Il CmC di Bertieri all’esame Cus Pisa: "Vietati passi falsi»

"Una partita delicata, contro una squadra ostica e ben allenata, non una passeggiata, ma una gara che dobbiamo vincere per mantenerci nel treno delle prime quattro". Non ha dubbi Michele Bertieri (nella foto), l’allenatore del Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 19, porte scorrevoli) ospita il Cus Pisa per la quinta giornata del campionato regionale di serie C. "Non possiamo fare passi falsi, soprattutto in casa – continua il coach – ma dobbiamo capire che non è sufficiente neppure vincere solo tra le mura amiche".

Bertieri analizza la pesante sconfitta di Agliana (-22): "Abbiamo sottovalutato una squadra che veniva da due sconfitte e che invece ha i numeri per fare bene, una formazione che contro di noi ha trovato canestri e continuità, mentre noi abbiamo avuto percentuali al tiro insufficienti, abbiamo retto per tre tempini contando molto sulla difesa, ma poi abbiamo ceduto, siamo calati e loro hanno dato la zampata che non abbiamo più recuperato".

Oggi in campo ci sarà l’ala Sequani che dopo l’infortunio sta recuperando, anche se non è ancora al 100%. In classifica il Cmc è quarto (cinque squadre a quota 4) con 258 punti realizzati e 266 subiti, il Cus è ottavo con 2 punti (209 fatti e 207 subiti).

ma.mu.