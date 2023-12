Basket. La Pfv è inarrestabile. Espugnata pure Pisa

Missione compiuta. Il Sei Versilia Pfv infila anche la settima perla consecutiva nel campionato femminile di serie C e si prepara all’ultima sfida prima del giro di boa (alla 9ª giornata le viareggine osserveranno il turno di riposo) con il massimo vantaggio possibile su Valdarno (l’unica altra squadra a punteggio pieno del torneo... ma con due partite in meno), che insegue a 4 lunghezze e con cui martedì prossimo è in programma lo scontro diretto. A Pisa, contro la penultima della classe, la Pfv gioca l’ennesima partita sul pezzo, di lotta e di governo, portando a casa la posta con il punteggio di 39-46. Complice il turno di riposo di Valdarno, che deve ancora recuperare la partita con Prato (si gioca domani alle 18), dunque, la Pfv resta in testa portandosi a +4. Classifica: Sei Versilia Pfv 14, Valdarno 10, Cestistica Rosa Prato 8, Porcari 8, Calstefiorentino 4, Montecatini 4, Florence 4, Pisa 2, Gea 0.

In Terza Divisione maschile, bella affermazione del Versilia che regola 61-37 il Bellaria Cappuccini e vede la vetta a un passo. Classifica: Vicarello 8, Versilia 6, Calcinaia 6, Vicopisano 6, Fucecchio 6, Dream Pisa 2, Cacciatori e Ciclisti 2, Pomarance 2, Bellaria Cappuccini 2.