Basket. Mo.Ba, sconfitta amarissima. La retrocessione è ufficiale

Serie C unica, girone play-out: la sconfitta 61-66 contro Castelnovo Monti, costa la retrocessione a Modena Basket (Reale 23, Saccone 10). La partenza sprint di Mo.ba viene replicata dai reggiani, ed alla pausa è parità a quota 31. Il break decisivo ospite arriva in terza frazione; Modena ci prova con il tiro pesante (Nasuti, Reale, Mongotti), ma Longagnani e Tosti replicano, con Castelnovo che capitalizza anche dalla lunetta. Divisione Regionale 1, girone A: a 40’ dal termine della stagione regolare, torna in vetta la SPV Vignola (Besozzi 15, Bussoli 12, Cappelli 10) che batte 75-60 Happy Basket. Il 4-10 ospite in avvio anticipa il 17-0 giallo-nero che indirizza il match nel primo tempo (37-24); nella seconda parte di incontro, i modenesi gestiscono ruotando tutti gli effettivi a disposizione. Stagione terminata, invece, per la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 18, Cempini 12, Lanzarini 11); i bianco-verdi, dopo l’indolore 79-65 patito a Cavriago, riposeranno nell’ultimo turno. Il match in terra reggiana non ha avuto granchè di rilevante, specialmente a livello di emozioni in casa modenese; coach Cilfone, però, ha sfruttato l’opportunità per dare minuti importanti ai propri giovani (Bianconi, Fraulini, Martignoni G. e Martignoni M.), i quali hanno risposto presente. Serie B femminile: la Wamgroup Cavezzo (Verona 21, Maini 13, Siligardi 10), nonostante la sconfitta per 66-63 sul campo di Bolzano, conquista l’accesso alle semifinali nazionali. L’inizio è di marca modenese, ma le alto atesine tornano a contatto alla pausa (37-33). Cavezzo inverte il trend al rientro in campo, spinta da Maini, ma le padrone di casa tirano fuori tutto il proprio orgoglio in ultima frazione: il break di 11-4 permette loro di agguantare virtualmente la qualificazione, ma tutto viene completamente ribaltato in pochi minuti dal duo Verona-Siligardi, con la stessa Verona che segna anche dalla lunetta. L’ultimo assalto di Bolzano non trova l’esito sperato, e la Wamgroup esulta ma già con la testa alla sfida contro Ariano Irpino, in programma sabato.