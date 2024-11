Basket Serie B: aria di big match domenica prossima. Adamant, a Monfalcone trova l’ex Kleb Bellan

Settimana con qualche malanno di stagione per l’Adamant, che domenica sarà di scena a Monfalcone sul campo di una delle due capoliste del girone. Coach Benedetto ha dovuto fare a meno per un paio di giorni dei febbricitanti Turini, Solaroli e Dioli, ma per fortuna almeno i primi due già ieri pomeriggio risultavano recuperati e di nuovo in gruppo assieme al resto dei compagni. Mercoledì sera Drigo e compagni si sono tenuti in ritmo partita sfidando Molinella in quello che è stato a tutti gli effetti un allenamento congiunto, che ha visto Ferrara dominare in lungo e in largo per tre quarti prima di tirare un po’ il fiato negli ultimi dieci minuti. La ‘sgambata’ contro i bolognesi di serie C ha confermato il grande stato di forma di Marchini, sicuramente il più in forma in questo momento per i colori biancazzurri, che domenica saranno chiamati ad una prestazione sopra le righe per sbancare Monfalcone. Si prospetta un turno crocevia, visto che in contemporanea alla sfida dell’Adamant ci sarà anche quella tra Pordenone e Valsugana: con le ipotetiche vittorie degli estensi e dei friulani ci si ritroverebbe addirittura con un quartetto di squadre in testa a 14 punti. Ecco perché tifosi e ambiente si aspettano una risposta dopo i due brutti passi falsi a Pordenone e Padova, che hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme, soprattutto in virtù di un atteggiamento che non era piaciuto, troppo molle e passivo. L’Adamant si è rimessa in moto contro Trieste, sfondando quota 100 punti, ma il vero test arriverà domenica, di fronte a una squadra profonda che può contare tra gli altri sull’ex Kleb Bellan (nella foto). Vincere in terra friulana significherebbe lanciare un ulteriore segnale a tutte le contendenti, e ritrovare quello smalto in trasferta che si era visto nelle prime due uscite a Gorizia e sul campo della Virtus Padova. Servirà la miglior versione dell’Adamant, ancora vittima di qualche blackout di troppo nell’ultimo periodo, ma comunque in grado di incutere timore agli avversari: chiaro che un successo darebbe ulteriore entusiasmo in vista del rush finale.

Jacopo Cavallini