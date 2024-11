Balestra antica manesca. A Monteaperti la finale del campionato italiano Indoor. Marchi, Bernini e Rossi primeggiano nelle tre categorie

All’ombra del cippo di Monteaperti, il monumento piramidale che commemora la battaglia del 4 settembre 1260 tra ghibellini e guelfi, si è svolta la finale del campionato italiano indoor di balestra antica manesca. L’evento, organizzato da Asd Gs Casetta Monteaperti e Balestrieri Monteaperti 1260, ha unito atleti e appassionati nella celebrazione di questa antica disciplina, tra le specialità della Federazione italiana Giochi e Sport tradizionali. Trentuno i tiratori partecipanti, nelle categorie paggi, donne e uomini. Tra i paggi si è distinto Leonardo Marchi (Monteaperti 1260), seguito da Elena Cecconi (Manipolo Mercenario Valtiberino). Donella Bernini si è invece confermata campionessa tra le donne. Seconde classificate, a pari merito, Cinzia Pifferi e Donatella Lorenzetti. Tra gli uomini Stefano Rossi (Monteaperti 1260) si è laureato nuovo campione davanti al compagno di squadra Roberto Giudici. Terzo Giuliano Burattino (compagnia Porta Rocca). La finale ha rappresentato un momento di forte competizione e di condivisione, in cui sport e tradizione si sono fusi nell’atmosfera storica di Monteaperti. Presente una nutrita delegazione della Federazione, rappresentata dal consigliere Simone Rosolini, dal segretario generale Sergio Manganelli, e dalla segretaria Katia Di Nardo. Per il Comune di Castelnuovo Berardenga, che ha patrocinato l’iniziativa, è intervenuto l’assessore allo Sport, Cesare Francini. "La finale del campionato ha rappresentato per la grande famiglia della Figest un momento prezioso di valorizzazione delle tradizioni storiche italiane e di aggregazione sociale – ha sottolineato il presidente nazionale, Enzo Casadidio –. Siamo orgogliosi del successo di questa edizione e della passione dimostrata da atleti e spettatori. Un plauso a Monteaperti 1260 e a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa iniziativa in un luogo così simbolico".